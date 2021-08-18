Кагава продолжит карьеру в США
04:39
Полузащитник Синдзи Кагава намерен покинуть ПАОК до конца трансферного окна. Как сообщает Yahoo! Japan, 32-летний японец хочет продолжить карьеру в MLS.
«Портленд» заинтересован в подписании бывшей звезды дортмундской «Боруссии» и «Манчестер Юнайтед». Японец является двукратным чемпионом Германии, чемпионом Англии, а также победителем Кубка Азии в составе сборной Японии.
В прошлом сезоне Кагава, присоединившийся к ПАОК в январе, сыграл в 8 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.
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