Кагава продолжит карьеру в США

Полузащитник Синдзи Кагава намерен покинуть ПАОК до конца трансферного окна. Как сообщает Yahoo! Japan, 32-летний японец хочет продолжить карьеру в MLS.

«Портленд» заинтересован в подписании бывшей звезды дортмундской «Боруссии» и «Манчестер Юнайтед». Японец является двукратным чемпионом Германии, чемпионом Англии, а также победителем Кубка Азии в составе сборной Японии.

В прошлом сезоне Кагава, присоединившийся к ПАОК в январе, сыграл в 8 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.