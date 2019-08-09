Полузащитник сборной Японии Синдзи Кагава перешел в "Сарагосу", сообщает официальный сайт испанского клуба. Контрак с 30-летним хавбеком заключен на два года. Его официальная презентация состоится на следующей неделе.

Прошлый сезон Кагава начал в составе дортмундской "Боруссии", а зимой перешел на правах аренды в "Бешикташ". За турецкий клуб за полгода он провел 14 матчей и забил 4 мяча. Цвета "Боруссии" он защищал с 2010 по 2012 и с 2014 по 2018 год. Три сезона он провел в "Манчестер Юнайтед", а начинал карьеру в японской "Сересо Осака".