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Кабай может продолжить карьеру в серии В

6 ноября 2020, 23:17
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Бывший полузащитник «Ньюкасла» и сборной Франции Йоанн Кабай может продолжить карьеру в «Реджине», сообщает Le10Sport.

Последним клубом 34-летнего француза был «Сент-Этьен», с которым летом закончился контракт.

В прошлом сезоне лиги 1 Кабай провел 15 матчей, в которых отличился результативной передачей.

После семи туров «Реджина» занимает 9-е место в серии В.

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