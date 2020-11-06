Кабай может продолжить карьеру в серии В
Бывший полузащитник «Ньюкасла» и сборной Франции Йоанн Кабай может продолжить карьеру в «Реджине», сообщает Le10Sport.
Последним клубом 34-летнего француза был «Сент-Этьен», с которым летом закончился контракт.
В прошлом сезоне лиги 1 Кабай провел 15 матчей, в которых отличился результативной передачей.
После семи туров «Реджина» занимает 9-е место в серии В.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.