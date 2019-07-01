Кабак стал игроком "Шальке"

Защитник Озан Кабак перешел в "Шальке", сообщает официальный сайт немецкого клуба. Ранее он выступал за "Штутгарт".
- Мы очень рады, что нам удалось заполучить в свои ряды одного из самых талантливых футболистов Европы. Несмотря на конкуренцию со стороны известных клубов, Озан Кабак сознательно принял решение в пользу "Шальке", – заявил спортивный директор Йохен Шнайдер. - Я хотел бы поблагодарить нашего главного тренера Давида Вагнера, а также технического директора Михаэля Решке, убедившие Озана в том, что переход в "Шальке" будет правильным шагом.
19-летний Кабак в январе этого года перешел из "Галатасарая" в "Штутгарт", в составе которого он провел 15 матчей и забил три мяча.
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