Ивуарийский полузащитник Соро перешел в «Селтик»
20:38
Полузащитник Исмаила Соро стал игроком «Селтика», сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на 4,5 года.
? We are delighted to announce the signing of Ismaila Soro, who has joined #CelticFC on a four-and-a-half year deal.#WelcomeSoro! ???— Celtic Football Club (@CelticFC) January 27, 2020
?? https://t.co/rTUvuIC4mW pic.twitter.com/814zXxVGvY
21-летний ивуариец до этого выступал за израильский клуб «Бней Иегуда». В текущем сезоне он провел 24 матча во всех турнирах.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...