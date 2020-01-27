Ивуарийский полузащитник Соро перешел в «Селтик»

Полузащитник Исмаила Соро стал игроком «Селтика», сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на 4,5 года.

? We are delighted to announce the signing of Ismaila Soro, who has joined #CelticFC on a four-and-a-half year deal.#WelcomeSoro! ???



?? https://t.co/rTUvuIC4mW pic.twitter.com/814zXxVGvY — Celtic Football Club (@CelticFC) January 27, 2020

21-летний ивуариец до этого выступал за израильский клуб «Бней Иегуда». В текущем сезоне он провел 24 матча во всех турнирах.