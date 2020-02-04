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Итурбе провалил медосмотр для перехода в «Дженоа»

13:44
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Президент «Дженоа» Энрико Прециози рассказал, почему клуб не подписал вингера «Пумаса» Хуана Итурбе.

В январе 26-летний аргентинец прибыл на медосмотр в Италию перед переходом в «Дженоа», однако 1 февраля подписал контракт с «Пачукой».

— Я был в Германии, но из того, что я понял, — у него были проблемы, — цитирует Прециози Football Italia. - Я не могу все сказать, но некоторые проблемы он не смог исправить.

Мы не брали на себя ответственность за его травму, которая у него была в течение длительного времени. Если врачи сомневаются, я не могу его подписать. Мне очень жаль.

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