Итальянский журналист рассказал, как Месси мог перейти в «Челси» при Моуринью

Известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио утверждает, что 16 лет назад форвард «Барселоны» Лионель Месси мог покинуть команду и перейти в «Челси».

«Одним из ранее неизвестных фактов является то, что Месси едва не перешел в «Челси». В 2004 году Лионель был близок к переезду, так как ему хотелось играть за Жозе Моуринью. Они долго общались, созванивались по видеосвязи. Это был первый случай, когда Месси захотел покинуть «Барселону», несколько месяцев назад он предпринял вторую попытку, — приводит слова Ди Марцио Sky Sport Italia.

Аргентинец является воспитанником академии «Барселоны». Вместе с каталонцами нападающий десять раз становился чемпионов Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

Летом 2020-го 33-летний Месси хотел покинуть сине-гранатовых. Футболист отправил бюрофакс о намерении расторгнуть контракт с клубом перед последним сезоном его действия. Позже он принял решение остаться в клубе из-за позиции руководства: то отказалось отпускать его без выплаты компенсации в 700 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 форвард провел 44 матча за «Барселону», забил 31 гол и сделал 24 результативные передачи. В текущем — 3 игры и один забитый мяч. Transfermarkt.de оценивает трансферную стоимость Месси в 112 миллионов евро.