Источник: «Зениту» предложили приобрести Пасторе

Полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе может продолжить карьеру в России, сообщает Il Messaggero.

По сведениям источника, 31-летнего аргентинца предложили «Зениту», так как главный тренер римлян Паулу Фонсека не расчитывает на игрока. Проблемой перехода в петербургский клуб может стать высокая зарплата хавбека. Также сообщалось об интересе к Пасторе со стороны клубов из Саудовской Аравии.

В минувшем сезоне Пасторе провел 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился голевой передачей.