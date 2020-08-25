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Источник: «Зениту» предложили приобрести Пасторе

11:45
Хавьер Пасторе. Фото AFP
Хавьер Пасторе. Фото AFP
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Полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе может продолжить карьеру в России, сообщает Il Messaggero.

По сведениям источника, 31-летнего аргентинца предложили «Зениту», так как главный тренер римлян Паулу Фонсека не расчитывает на игрока. Проблемой перехода в петербургский клуб может стать высокая зарплата хавбека. Также сообщалось об интересе к Пасторе со стороны клубов из Саудовской Аравии.

В минувшем сезоне Пасторе провел 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился голевой передачей.

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