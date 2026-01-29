Источник: «Зенит» направил предложение о приобретении нападающего «Фенербахче» Эн-Несири

«Зенит» направил предложение о приобретении нападающего «Фенербахче» Юссефа Эн-Несири, сообщает журналист Ягиз Сабунчоглу.

По данным источника, турецкий клуб пока не ответил на предложение сине-бело-голубых.

28-летний Эн-Несири выступает за «Фенербахче» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей, в которых забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.

Действующий контракт Эн-Несири с «Фенербахче» рассчитан до июня 2029 года.