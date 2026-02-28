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Источник: «Зенит» готов обсудить трансфер Энрике за 40 миллионов евро

Анастасия Пилипенко

«Зенит» хотел бы продать нападающего Луиса Энрике за 50 миллионов евро, но готов обсуждать его трансфер за 40 миллионов евро плюс бонусы, сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети.

По данным источника, «Палмейрас» предлагал за 25-летнего игрока около 30 миллионов евро, но клуб из Санкт-Петербурга ответил отказом.

Энрике выступает за «Зенит» с января 2025 года. В сезоне-2025/26 бразилец провел 20 матчей во всех турнирах, отметившись 3 голами и 2 результативными передачами. Контракт игрока с питерским клубом рассчитан до 31 декабря 2028 года.

Ранее в своей карьере футболист выступал за «Ботафого», «Бетис» и «Флуминенсе».

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