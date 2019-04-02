Источник: Зе Луиша нет в шорт-листе "Ньюкасла"

"Ньюкасл" не заинтересован в подписании форварда "Спартака" Зе Луиша, информирует журналист издания Chronicle Live Ли Райдер. По данным источника, имя футболиста ранее фигурировало в планах клуба, но в настоящее время данные слухи не имеют ничего общего с реальностью.

– Игрока раньше предлагали руководству "Ньюкасла", но сейчас в планах клуба его нет. Другое дело, если эту информацию распространяет его агент. Сейчас имя Зе Луиша не фигурирует в списке целей "Ньюкасла". Также, учитывая позицию владельца клуба в отношении возрастных игроков, такой переход маловероятен, – написал Ли Райдер.

Ф орвард выступает за клуб с 2015 года. В этом сезоне Зе Луиш провел 17 матчей в премьер-лиге, в которых забил 8 голов и отдал 5 передач. Кроме того, на его счету 6 матчей в Лиге Европы и 3 гола.

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