Источник: защитником «Атлетика» Нуньесом интересуются «Ман Сити», «Барселона», «Бавария» и «Интер»

Защитник «Атлетика» Унаи Нуньес летом может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает AS.

По сведениям источника, 23-летним испанцем предметно интересуется «Манчестер Сити» и, в частности, главный тренер Хосеп Гвардьола. Также на Нуньеса претендуют «Интер», «Бавария» и «Барселона».

Контракт защитника истекает летом 2023 года, «Атлетик» хочет его продлить, чтобы продать игрока дороже.

В текущем сезоне Нуньес провел 8 матчей в ла лиге, в которых заработал три желтые карточки. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 млн евро.