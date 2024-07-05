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Сегодня, 10:13

Источник: «Вест Хэм» заплатит 40 миллионов фунтов за защитника «Вулверхэмптона» Килмана

Руслан Минаев
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«Вест Хэм» достиг договоренности с «Вулверхэмптоном» о переходе защитника Макса Килмана, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Молотобойцы» заплатят за игрока 40 миллионов фунтов стерлингов. 27-летний англичанин украинского происхождения является главной трансферной целью тренера Хулена Лопетеги.

Килман в прошлом сезоне провел за «волков» 44 матча и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.

ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
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