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Источник: защитник «Севильи», которым интересуется ЦСКА, может стать одноклубником Пашалича

16:58
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Защитник «Севильи» Серхи Гомес может продолжить карьеру в Италии, утверждает журналист calciomercato.com Даниэле Лонго в своем Twitter. По информации источника, «Аталанта» проявляет интерес к 27-летнему испанцу.

Ранее стало известно, что ЦСКА договорился с Гомесом об аренде. Теперь футболист ждет, когда завершатся переговоры между «Севильей» и армейцами.

За «Аталанту» выступает бывший хавбек «Спартака» Марио Пашалич.

В прошедшем сезоне Гомес провел 48 матчей, в которых отметился одной желтой карточкой. Его контракт с «Севильей» действует до 30 июня 2022 года. Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 9 миллионов евро.

По информации СМИ, «Севилья» хочет выручить за трансфер Гомеса около 5,5 миллиона евро.

Источник: «Севилья» готова отпустить Гомеса, которым интересуется ЦСКА

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