Источник: защитник «Пари НН» Юлдошев может перейти в «Нефтчи» из Ферганы

Узбекистанский защитник «Пари НН» Ибрагим Юлдошев может перейти в «Нефтчи» из города Фергана, сообщает Legalbet.

По данным источника, нижегородский клуб готов отпустить Юлдошева на родину бесплатно, сохранив при этом процент с последующих продаж футболиста. Сам защитник готов присоединиться к «Нефтчи».

Юлдошев выступает за «Пари НН» с августа 2021 года. Всего за клуб 23-летний защитник провел 63 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал пять ассистов. Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 900 тысяч евро.