28 июня, 08:43

Источник: защитник «Аргентинос Хуниорс» Вега подпишет контракт с «Зенитом» на 5 лет

Сергей Ярошенко

«Зенит» близок к трансферу защитника «Аргентинос Хуниорс» Романа Веги, сообщает журналист Сесар Луис Мерло.

По информации источника, если все документы будут оформлены, то футболист уже в понедельник полетит в Росиию, чтобы подписать 5-летний контракт с петербуржцами. Сумма сделки составит 9 миллионов евро, «Аргентинос Хуниорс» продал сине-бело-голубым 90 процентов прав на игрока.

В прошедешем сезоне на счету 21-летнего аргентинца 15 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом и 2 результативными передачами. Действующий контракт игрока с «Аргентинос Хуниорс» рассчитан до 31 декабря 2026 года. Портала Transfermarkt оценивает стоимость Веги в 5 миллионов евро.

Куда перейдут Сергеев и Заболотный, ЦСКА возглавил швейцарец, Тикнизян уехал в Сербию. Таблица трансферов РПЛ

  • Cогласен.

    01.07.2025

  • Алексей Переверзев

    Да хрен с ним и с правым, там есть кому играть. Основная дыра в центре поля

    29.06.2025

  • Алексей Переверзев

    3й левый защитник в команде - либо кто-то уйдет в аренду, либо будет играть опорника

    29.06.2025

  • Павел Пушган

    Горшков пока не тянет совсем((( слабый он для Зенита. Возможно кто-то слева перейдёт на право хз

    29.06.2025

  • Я согласен, но, всё-равно, не ясно зачем нам левый защитник, когда правый нужен. Ну ладно, увидим.

    28.06.2025

  • Ilya Gudman

    Горшков конечно прямо суперигрок , так же как Ахметов с Вооковым ) Вообще непонятно как они в Зените оказались

    28.06.2025

  • Ну пусть подпишет. Только не ясно пока зачем он нужен, если у Зенита есть Дуглас Сантос и Горшков.

    28.06.2025

  • Степочкин

    Рука Мовсесьяна. Он умел находить талантов. А мы сейчас умеем находить только Гуарирап с Койтами, понятно с чьих подач в клубе.

    28.06.2025

    • Унаи не заинтересован в переходе в «Спартак»

    Источник: «Зенит» предложил «Роме» 20 миллионов евро за Абрахама

