Источник: защитник «Аргентинос Хуниорс» Вега подпишет контракт с «Зенитом» на 5 лет

«Зенит» близок к трансферу защитника «Аргентинос Хуниорс» Романа Веги, сообщает журналист Сесар Луис Мерло.

По информации источника, если все документы будут оформлены, то футболист уже в понедельник полетит в Росиию, чтобы подписать 5-летний контракт с петербуржцами. Сумма сделки составит 9 миллионов евро, «Аргентинос Хуниорс» продал сине-бело-голубым 90 процентов прав на игрока.

В прошедешем сезоне на счету 21-летнего аргентинца 15 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом и 2 результативными передачами. Действующий контракт игрока с «Аргентинос Хуниорс» рассчитан до 31 декабря 2026 года. Портала Transfermarkt оценивает стоимость Веги в 5 миллионов евро.