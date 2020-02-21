Источник: «Ювентус» в 2022 году купит Холанна за 75 миллионов

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн в 2022 году перейдет в «Ювентус», утверждает La Gazzetta dello Sport. Сделка обойдется в 75 миллионов евро, на трансфер повлияют хорошие отношения агента Мино Райолы с туринским клубом.

Холанн перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» этой зимой за 45 миллионов евро. За дортмундцев 19-летний форвард успел провести 8 матчей и забить 11 голов, включая дубль в ворота «ПСЖ» в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1).