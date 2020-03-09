Источник: «Ювентус» рассматривает Жезуса, Вернера и Икарди в качестве замены Игуаина

«Ювентус» летом хочет найти замену форварду Гонсало Игуаину, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, кандидатами являются Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Тимо Вернер («Лейпциг») и Мауро Икарди («Интер», аренда в «ПСЖ»).

Аргентинскому нападающему 32 года, его контракт истекает в конце следующего сезона. «Ювентус» уже пытался продать Игуаина прошлым летом, но нападающий отказался, так как хотел снова поработать с Маурицио Сарри.

В текущем сезоне Игуаин провел 23 матча в серии А, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.