Источник: «Ювентус» оценивает Алексея Миранчука в 20 миллионов евро

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может перейти в «Ювентус» летом 2020 года, утверждает Tuttosport. По информации СМИ, туринцы могут потратить 20 миллионов евро на трансфер 24-летнего российского футболиста.

Переговоры по вероятному переходу Миранчука между «Локомотивом» и посредником со стороны «Ювентуса» Габриэле Джуффридой завершились успешно. Туринцы будут иметь возможность приобрести хавбека за 20 миллионов евро, не учитывая бонусы и дополнительные выплаты.

Как ранее сообщал «СЭ», «Локомотив» и сторона Миранчука выдали итальянскому агенту Джуффриде авторизацию на ведение переговоров с «Ювентусом» о переходе футболиста сборной России в «Старую синьору».

В текущем сезоне Миранчук провел 16 матчей за «Локомотив», забил 8 мячей и сделал 3 голевые передачи. Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2021 года. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 16 миллионов евро.

Алексей Миранчук на обложке Tuttosport. «Ювентус» хочет купить россиянина