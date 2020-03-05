Источник: «Ювентус» летом может приобрести тер Штегена
17:37
«Ювентус» рассматривает возможность приобретения вратаря «Барселоны» Марк-Андре тер Штегена, сообщает Football Italia.
По сведениям источника, туринцы заинтересован в том, чтобы этим летом совершить трансфер 27-летнего немца. Сообщается, что вратарь недоволен неспокойной ситуацией в раздевалке «Барселоны».
В текущем сезоне тер Штеген провел 25 матчей в чемпионате Испании, в которых пропустил 20 мячей и отыграл 5 встреч на ноль. В 6 встречах Лиги чемпионов немец пропустил четыре мяча.