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Источник: «Ювентус» летом может приобрести тер Штегена

17:37
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«Ювентус» рассматривает возможность приобретения вратаря «Барселоны» Марк-Андре тер Штегена, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, туринцы заинтересован в том, чтобы этим летом совершить трансфер 27-летнего немца. Сообщается, что вратарь недоволен неспокойной ситуацией в раздевалке «Барселоны».

В текущем сезоне тер Штеген провел 25 матчей в чемпионате Испании, в которых пропустил 20 мячей и отыграл 5 встреч на ноль. В 6 встречах Лиги чемпионов немец пропустил четыре мяча.

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