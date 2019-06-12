Источник: "Ювентус" купит Траоре у "Эмполи", а затем отдаст его в аренду в "Сассуоло"

Полузащитник "Эмполи" Хамед Джуниор Траоре станет игроком "Ювентуса", сообщает итальянский журналист Ромео Агрести.
#Juventus-#Empoli: incontro fissato per chiudere l’operazione #Traorè. // Juventus have scheduled a meeting with Empoli to close the deal for Traorè ✅✍️⚪️⚫️ @GoalItalia— Romeo Agresti (@romeoagresti) 12 июня 2019 г.
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Сообщается, что после приобретения футболист сразу отправится в аренду. Наиболее вероятный вариант - "Сассуоло". За футболиста "Юве" заплатит около 15 миллионов евро.
19-летний ивуариец в прошедшем сезоне провел 33 матча за "Эмполи" и забил два мяча при двух голевых передачах.
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