17:41 | Футбол — Трансферы

Источник: "Ювентус" купит Траоре у "Эмполи", а затем отдаст его в аренду в "Сассуоло"

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Полузащитник "Эмполи" Хамед Джуниор Траоре станет игроком "Ювентуса", сообщает итальянский журналист Ромео Агрести.

 

Сообщается, что после приобретения футболист сразу отправится в аренду. Наиболее вероятный вариант - "Сассуоло". За футболиста "Юве" заплатит около 15 миллионов евро.

 19-летний ивуариец в прошедшем сезоне провел 33 матча за "Эмполи" и забил два мяча при двух голевых передачах.

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