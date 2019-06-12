Источник: "Ювентус" купит Траоре у "Эмполи", а затем отдаст его в аренду в "Сассуоло"

Полузащитник "Эмполи" Хамед Джуниор Траоре станет игроком "Ювентуса", сообщает итальянский журналист Ромео Агрести.

Сообщается, что после приобретения футболист сразу отправится в аренду. Наиболее вероятный вариант - "Сассуоло". За футболиста "Юве" заплатит около 15 миллионов евро.

19-летний ивуариец в прошедшем сезоне провел 33 матча за "Эмполи" и забил два мяча при двух голевых передачах.

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