Источник: «Ювентусу» и «ПСЖ» интересен Салах

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заинтересовал «Ювентус» и «ПСЖ», сообщает El Nacional.

По данным источника, туринцы и парижане ищут опытного игрока атаки и считают, что 32-летний египтянин идеально впишется в их игру.

Ранее нападающий заявил, что задумывается об уходе из «Ливерпуля».

Салах играет за английский клуб с 2017 года. Его контракт с «Ливерпулем» истекает летом 2025 года. Форвард провел за мерсисайдцев 352 матча, забил 214 голов и сделал 92 результативные передачи.