Источник: вратарь «Лилля» Шевалье переходит в «ПСЖ», Доннарумма может покинуть клуб
«ПСЖ» договорился о переходе вратаря «Лилля» Люка Шевалье, сообщает журналист Саша Тавольери.
Парижане заплатят за 23-летнего француза 40 миллионов евро. Голкипер подпишет контракт до лета 2030 года.
По информации источника, «ПСЖ» не может договориться о продлении соглашения с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой. 26-летний итальянец близок к уходу из клуба. Им интересуются «Галатасарай» и «Челси».
Шевалье является воспитанником «Лилля». Он провел за клуб 127 матчей.
