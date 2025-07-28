Источник: вратарь «Лилля» Шевалье переходит в «ПСЖ», Доннарумма может покинуть клуб

«ПСЖ» договорился о переходе вратаря «Лилля» Люка Шевалье, сообщает журналист Саша Тавольери.

Парижане заплатят за 23-летнего француза 40 миллионов евро. Голкипер подпишет контракт до лета 2030 года.

По информации источника, «ПСЖ» не может договориться о продлении соглашения с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой. 26-летний итальянец близок к уходу из клуба. Им интересуются «Галатасарай» и «Челси».

Шевалье является воспитанником «Лилля». Он провел за клуб 127 матчей.