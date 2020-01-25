Источник: Виллиан Жозе может не сыграть с «Мальоркой» из-за интереса со стороны «Тоттенхэма»

Главный тренер «Сосьедада» Иманоль Альгуасиль может оставить форварда Виллиан Жозе вне заявки на матч ла лиги с «Мальоркой», сообщает Marca.

28-летний бразилец был исключен из команды в середине недели, так как его трансфер в «Тоттенхэм» казался неизбежным.

В сезоне-2019/20 Виллиан Жозе отметился 8 голами в 22 встречах за «Сосьедад», его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.