Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Источник: Виллиан Жозе может не сыграть с «Мальоркой» из-за интереса со стороны «Тоттенхэма»

14:40
Теги:

Главный тренер «Сосьедада» Иманоль Альгуасиль может оставить форварда Виллиан Жозе вне заявки на матч ла лиги с «Мальоркой», сообщает Marca.

28-летний бразилец был исключен из команды в середине недели, так как его трансфер в «Тоттенхэм» казался неизбежным.

В сезоне-2019/20 Виллиан Жозе отметился 8 голами в 22 встречах за «Сосьедад», его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир