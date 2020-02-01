Источник: Виллиан летом станет игроком «Барселоны»
12:46
Нападающий «Челси» Виллиан летом может продолжить карьеру в чемпионате Испании, утверждает Marca. По информации СМИ, 31-летний бразилец достиг соглашения о переходе в «Барселону».
Контракт Виллиана с «Челси» действует до 30 июня 2020 года. Игрок отказался его продлевать и ведет переговоры с другими клубами. Ранее сообщалось, что каталонцы могли приобрести у лондонцев форварда в зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне Виллиан провел 30 матчей за «Челси», забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.
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