Источник: Виллиан летом станет игроком «Барселоны»

Нападающий «Челси» Виллиан летом может продолжить карьеру в чемпионате Испании, утверждает Marca. По информации СМИ, 31-летний бразилец достиг соглашения о переходе в «Барселону».

Контракт Виллиана с «Челси» действует до 30 июня 2020 года. Игрок отказался его продлевать и ведет переговоры с другими клубами. Ранее сообщалось, что каталонцы могли приобрести у лондонцев форварда в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Виллиан провел 30 матчей за «Челси», забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.