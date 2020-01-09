Источник: «Вест Хэм» готов арендовать Жедсона без права выкупа
16:05
«Вест Хэм» готов подписать контракт с полузащитником «Бенфики» Жедсоном Фернандешем, сообщает Sky Sports.
Лондонцы согласны на 18-месячную аренду без каких-либо опций или обязательств выкупа.
Ранее сообщалось о предметном интересе к 21-летнему португальцу со стороны «Челси».
В текущем сезоне Жедсон провел 13 матчей и сделал одну результативную передачу. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 15 миллионов евро. Его контракт с «Бенфикой» до 30 июня 2023 года.
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