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Сегодня, 16:20

Источник: в контракте Маркова с «Уралом» будет пункт об автоматическом продлении за количество матчей

Владислав Маслов
Корреспондент
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В контракте нападающего Евгения Маркова с «Уралом» будет прописана опция автоматического продления договора при определенном количестве проведенных матчей, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 30-летний игрок «Факела» подпишет соглашение с екатеринбургским клубом сроком на 2,5 года. О переходе должно быть объявлено в ближайшее время. Нерешенным остается вопрос формата оплаты за трансфер Маркова. «Факел» хочет получить все деньги сразу, а «Урал» настаивает на рассрочке в несколько платежей. О переходе должно быть объявлено в ближайшее время.

По данным журналиста Ивана Карпова, екатеринбургский клуб заплатит «Факелу» 35 млн рублей — такая сумма отступных была прописана в контракте футболиста.

Марков выступает за «Факел» с января 2023 года. В текущем сезоне на счету форварда четыре гола и одна результативная передача в 16 матчах РПЛ. Также нападающий известен по игре за «Краснодар», московское «Динамо», «Рубин» и «Тосно».

Источник: РБ Спорт
Евгений Марков
ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
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