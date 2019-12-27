Источник: в «Барселоне» уверены, что Неймар станет идеальной заменой Месси

«Барселона» в летнее трансферное окно попытается приобрести у «ПСЖ» нападающего Неймара, утверждает ESPN. По информации СМИ, каталонцы видят в 27-летнем бразильце идеальную замену для капитана и форварда Лионеля Месси.

Ранее в СМИ появилась информация, что 32-летний Месси может завершить карьеру через несколько лет. Сине-гранатовые пытались приобрести Неймара у «ПСЖ» летом 2019-го, но переговоры зашли в тупик.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.

В текущем сезоне нападающий провел 12 матчей за «ПСЖ», забил 9 голов и отдал 6 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает Неймара в 160 миллионов евро. Его контракт с парижанами действует до 30 июня 2022 года.

«Барселона» хочет вернуть летом Неймара