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Сегодня, 14:56

Источник: «Тоттенхэм» близок к подписанию сына Антонина Кински

Сергей Ярошенко
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Вратарь «Славии» Антонин Кински близок к переходу в «Тоттенхэм», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, голкипер сегодня пройдет медобследование в Лондоне, а сумма трансфера составит 10 миллионов фунтов.

21-летний футболист является сыном бывшего вратаря сборной Чехии и «Сатурна» Антонина Кински. В 2024 году Кински-младший дебютировал в чемпионате Чехии в матче со «Словацко» и в Лиге чемпионов в игре против «Юнион Сент-Жиллуаз».

В этом сезоне на счету 21-летнего чеха 18 пропущенных голов в 29 матчах за «Славию» во всех турнирах.

ФК Славия (Прага)
ФК Тоттенхэм Хотспур
Антонин Кински
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