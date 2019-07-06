Источник: Тилеманс станет самым дорогим трансфером в истории "Лестера"

"Лестер" выкупит у "Монако" контракт полузащитника Юри Тилеманса, сообщает в Twitter журналист The Telegraph Джон Перси.

По его информации, "лисы" заплатят за игрока 40 миллионов фунтов, что станет рекордной суммой в истории клуба. Футболист перед этим пройдет медобследование.

22-летний полузащитник в прошлом сезоне провел 13 матчей за "Лестер" и забил три мяча при пяти голевых передачах.

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