Источник: Теллес намерен добиться трансфера из «Порту» в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать защитника «Порту» Алекса Теллеса. Об этом в своем Twitter написал итальянский журналист Фабрицио Романо.

Сообщается, что накануне представители «МЮ» контактировали с агентами игрока. Сам футболист намерен добиться перехода в английский клуб. В матче первого тура чемпионата Португалии против «Браги» (3:1) он сделал дубль, дважды реализовав пенальти.

Ранее сообщалось, что «Порту» хочет получить за 27-летнего игрока 20 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Теллес провел за «Порту» 49 матчей, на его счету 13 голов и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 32 миллиона евро.