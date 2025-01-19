Источник: сумма выплат «Зенита» за Луиса Энрике может достигнуть 40 миллионов евро

Cумма трансфера полузащитника «Ботафого» Луиса Энрике в «Зенит» может составить до 40 млн евро, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 32 миллиона из этой суммы — фиксированные выплаты, а еще 8 предусмотрено в виде бонусов за достижения игрока в российском клубе.

Зарплата игрока в «Зените» составит 4 миллиона евро в год + бонусы. Кроме того, за трансфер предусмотрены комиссионные в размере около 4 миллиона евро.

По информации бразильских СМИ, в «Ботафого» из петербургского клуба должны перейти полузащитник Вендел и вингер Артур.

24-летний Луис Энрике — чемпион Бразилии и обладатель Кубка Либертадорес 2024 года.