Источник: Суарес собирается перейти в клуб Бекхэма и завершить там карьеру

Форвард «Барселоны» Луис Суарес может стать игроком «Интер Майами», сообщают испанские СМИ. Этим клубом владеет Дэвид Бекхэм.

По данным Mundo Deportivo, 32-летний уругваец думает о вариантах продолжения карьеры. Он думает о том, чтобы перейти в «Интер Майами» через год. Также он рассматривает вариант и с уходом из «Барсы» уже зимой. В США он планирует выступать до конца карьеры

В текущем сезоне футболист провел один матч за «Барсу». В прошедшем сезоне он провел 49 матчей и забил 25 мячей при 13 голевых передачах.

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