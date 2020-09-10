Источник: Суарес хочет продолжить карьеру в «Атлетико»

Форвард «Барселоны» Луис Суарес может стать игроком «Атлетико». Об этом сообщают испанские СМИ.

По данным Cuatro, Cуарес хотел бы перейти в «Атлетико», а мадридский клуб хочет подписать его. Обе стороны заинтересованы в соглашении. Уругваец считает, что еще может провести два сезона на высоком уровне. Его привлекает возможность остаться в Испании и поработать с Диего Симеоне.

Ранее футболист был близок к переходу в «Ювентус», но в итоге отложил подписание контракта. У него возникли сомнения в том, что переход в итальянский клуб будет правильным шагом. Указано также, что другой нападающий «матрасников» Альваро Мората хотел бы покинуть «Атлетико» и вернуться в «Ювентус», где он уже выступал ранее.

33-летний Луис Суарес в прошедшем сезоне провел 36 матчей за «Барсу» и забил 21 мяч при десяти голевых передачах.