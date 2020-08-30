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Источник: Срок действия пункта в контракте Месси о выкупе за 700 миллионов истек

01:15
Лионель Месси. Фото Barcacentre.
Лионель Месси. Фото Barcacentre.
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Желающие подписать форварда «Барселоны» Лионеля Месси больше не обязаны платить за него 700 миллионов евро, утверждает испанская радиостанция Cadena Ser.

По данным источника, такой пункт действительно был в соглашении аргентинца с клубом, но срок его действия истек по окончании сезона-2019/20. Ранее сообщалось, что «Барса» отказалась расторгнуть контракт с футболистом, ссылаясь именно на это условие.

Ранее сообщалось, что футболист отказывается проходить медосмотр перед началом сезона и намерен уйти из команды. Была информация об интересе к нему со стороны «Ювентуса», «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

33-летний Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. Нападающий десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. За период выступлений в каталонском клубе он шесть раз получал «Золотой мяч».

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