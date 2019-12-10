Источник: спортивный директор «Ювентуса» будет наблюдать за Хаверцем в матче с «Байером»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи будет присутствовать на матче группового турнира Лиги чемпионов против «Байера», утверждает juventusnews24.com. По информации СМИ, туринский функционер будет следить за полузащитником немецкой команды Каем Хаверцем.

Встреча пройдет 11 декабря в Леверкузене (Германия).

Ранее сообщалось, что «Барселона» ведет переговоры с 20-летним Хаверцем. На хавбека также претендуют «Бавария», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

В текущем сезоне Хаверц провел 17 матчей за «Байер», забил три гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2020 года. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 90 миллионов евро.