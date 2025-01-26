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Сегодня, 16:35

Источник: «Спартаку» интересен полузащитник пражской «Спарты» Бирманчевич

Владислав Маслов
Корреспондент
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«Спартак» интересуется полузащитником пражской «Спарты» Велько Бирманчевичем, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, 26-летний серб включен в список трансферных целей «красно-белых» еще с прошлого года.

Бирманчевич перешел в «Спарту» летом 2024-го, до этого он выступал за чешский клуб на правах аренды из французской «Тулузы».

На счету игрока семь забитых мячей и четыре голевых передачи в 24 матчах за клуб в текущем сезоне. За сборную Сербии Бирманчевич провел 11 матчей не отметившись результативными действиями.

Источник: Евро-Футбол.Ру
ФК Спарта (Прага)
ФК Спартак (Москва)
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