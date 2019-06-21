Источник: "Спартак" заплатил за Понсе 3 миллиона евро

"Спартак" выплатил "Роме" за нападающего Эсекиэля Понсе 3 миллиона евро, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. 40 процентов от трансфера получит "Ньюэллз Олд Бойз", откуда игрок перешел в 2015 году в римский клуб.

Портал transfermarkt.de оценивает Понсе в 4 миллиона евро. В прошедшем сезоне форвард на правах аренды выступал за греческий АЕК, где забил 21 мяч в 43 матчах за клуб и стал вторым бомбардиром чемпионата Греции.

Эсекиэль Понсе стал игроком "Спартака" // Подборка лучших моментов с новичком "Спартака" Понсе. Видео