Источник: «Спартак» подписал контракт с защитником «Галатасарая» Марканом

«Спартак» подписал контракт с защитником «Галатасарая» Марканом, сообщает Sqenf Foot в Twitter.

По информации источника, соглашение рассчитано на четыре года. Сумма трансфера составит 8,5 миллионов евро.

?BREAKING: Spartak Moscow have signed 4-year deal with Galatasaray defender Marcao for € 8,5M transfer fee.



??Московский «Спартак» подписал четырехлетний контракт с защитником «Галатасарая» Маркао за трансферный сбор в размере 8,5 миллионов евро. https://t.co/qlcdQZWdCR — Sqenf Foot (@SqenfFoot) August 24, 2021

18 августа появилась информация, что на Маркана претендовал «Зенит», который предложил за 25-летнего бразильца 8 миллионов евро.

В минувшем сезоне Маркан провел 42 матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его соглашение с турецким клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.