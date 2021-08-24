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Источник: «Спартак» подписал контракт с защитником «Галатасарая» Марканом

21:13
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«Спартак» подписал контракт с защитником «Галатасарая» Марканом, сообщает Sqenf Foot в Twitter.

По информации источника, соглашение рассчитано на четыре года. Сумма трансфера составит 8,5 миллионов евро.

18 августа появилась информация, что на Маркана претендовал «Зенит», который предложил за 25-летнего бразильца 8 миллионов евро.

В минувшем сезоне Маркан провел 42 матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его соглашение с турецким клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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