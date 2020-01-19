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Источник: «Спартак» отказался отдать Айртона в аренду «Сантосу»

16:46
Айртон. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Айртон. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

«Сантос» хотел арендовать у «Спартака» защитника Айртона, утверждает Terra. По информации СМИ, красно-белые отказались отдавать 22-летнего футболиста бразильскому клубу.

«Сантос» был готов платить половину зарплаты Айртона.

В текущем сезоне защитник провел 23 матча за «Спартак» и не отметился результативными действиями.

Бразилец выступает за москвичей с декабря 2018 года. Портал transfermarkt.de оценивает Айртона в 5 миллионов евро.

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