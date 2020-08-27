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Источник: «Спартак» интересуется хавбеком «Ниццы» Сиприеном

14:06
Вилан Сиприен. Фото GFFN
Вилан Сиприен. Фото GFFN
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Полузащитник «Ниццы» Вилан Сиприен может продолжить, сообщает Telefoot.

По сведениям источника, 25-летним французом интересуется «Спартак». Сообщается, что на игрока также претендуют «Бордо», «Страсбур» и «Верона».

Есть варианты, что игрок останется в клубе, если не получит подходящих предложений.

В сезоне-2019/20 Сиприен провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 8 голов. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14,5 млн евро.

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