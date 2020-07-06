Источник: «Спартак» и два итальянских клуба интересуются защитником «Стандарда»

Защитник льежского «Стандарда» Мергим Войвода может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Nieuwsblad.

По сведениям источника, 25-летним косоваром интересуются «Спартак», а также «Аталанта» и «Торино». Сам игрок предпочитает продолжить карьеру в серии А.

В сезоне-2019/20 Войвода провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил гол и сделал результативную передачу.