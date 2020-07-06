Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Источник: «Спартак» и два итальянских клуба интересуются защитником «Стандарда»

6 июля 2020, 12:33
Мергим Войвода (в красном). Фото Nieuwsblad
Мергим Войвода (в красном). Фото Nieuwsblad
Теги:

Защитник льежского «Стандарда» Мергим Войвода может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Nieuwsblad.

По сведениям источника, 25-летним косоваром интересуются «Спартак», а также «Аталанта» и «Торино». Сам игрок предпочитает продолжить карьеру в серии А.

В сезоне-2019/20 Войвода провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
10
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир