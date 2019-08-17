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Источник: «Спартак» договорился о переходе хавбека «Ниццы»

17 августа 2019, 15:56
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«Спартак» достиг принципиальной договоренности по трансферу полузащитника «Ниццы» Адриена Тамеза, сообщает журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале. По его информации, красно-белые согласовали условия контракта с 25-летним французом.

«Спартак» сумел убедить «Ниццу» продать Тамеза. Ожидается, что хавбек прилетит в Москву на следующей неделе.

В прошлом сезоне Тамез провел 40 матчей за «Ниццу» и отдал 5 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 8 миллионов евро.

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