Источник: скауты "Бешикташа" просматривали Влашича на матче с "Уфой"

Скауты "Бешикташа" наблюдали за игрой полузащитника "Эвертона" Николы Влашича, который выступает за ЦСКА на правах аренды в текущем сезоне, в матче 21-го тура чемпионата России с "Уфой" (2:2), информирует Fotospor. 21-летний хорват забил гол на 25-й минуте в той встрече.

По информации СМИ, представители турецкого клуба давно следят за Влашичем. "Бешикташ" готов сделать щедрое предложение "Эвертону". Конкретная сумма не называется.

Контракт Влашича с "ирисками" истекает 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне хавбек принял участие в 24 матчах ЦСКА, забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи.

Все о трансферах – здесь