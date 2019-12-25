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Источник: Шейдаев зимой может перебраться в «Крылья Советов»

17:49
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Форвард «Динамо» Рамиль Шейдаев может покинуть московскую команду в зимнее трансферное окно, утверждает football24.az. По информации источника, 23-летний футболист перейдет в «Крылья Советов».

По взаимному согласию сторон Шейдаев получит статус свободного агента и покинет «Динамо».

В текущем сезоне нападающий провел 9 матчей за «Динамо» и отметился одной голевой передачей. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 900 тысяч евро.

В сезоне-2018/19 Шейдаев уже выступал за самарскую команду.

Дополнительная информация

https://football24.az/news/ramily-seydaev-opredelilsya-s-novoy-komandoy---eksklyuziv

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