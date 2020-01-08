Источник: «Шальке» интересуется Шомуродовым

«Шальке» интересуется нападающим «Ростова» Элдором Шомуродовым, информирует GoSport.uz.

По данным источника, гельзенкирханцы хотят приобрести узбекского форварда в зимнее трансферное окно. С этой целью клуб предложил 15 миллионов евро плюс бонусы. Изначально клуб заплатит 10 миллионов евро. В случае достижения соглашения «Шальке» переведет еще 5 миллионов евро на счет «Ростова».

Пока представители российского клуба не дали точного ответа немецкой команде. По данным «СЭ», «Ростов» это предложение не примет.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость форварда сборной Узбекистана в 6,5 миллиона евро.