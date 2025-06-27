Футбол
27 июня, 08:28

Источник: «Сан-Паулу» разрешил Алвесу не тренироваться на фоне интереса со стороны ЦСКА

Павел Лопатко

«Сан-Паулу» близок к трансферу полузащитника Матеуса Алвеса в ЦСКА, сообщает Globo.

По данным источника, 20-летнему бразильцу разрешили не приезжать на тренировочную базу. Сумма сделки по переходу игрока должна составить около 6 миллионов евро. При этом «Сан-Паулу» хотел выручить за полузащитника 10 миллионов евро, однако из-за финансовых проблем может согласиться на меньшую сумму.

Матеус Алвес.Начинал как Неймар, был отчислен из «Сантоса». ЦСКА подписывает Матеуса Алвеса — что о нем нужно знать

Представители ЦСКА провели видеозвонок с Алвесом, чтобы продемонстрировать заинтересованность в его подписании, что было санкционировано «Сан-Паулу».

В сезоне-2025 Алвес в 25 матчах за «Сан-Паулу» во всех турнирах забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт истекает 31 декабря 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

Иван Сергеев, Антон Заболотный, Наир Тикнизян и&nbsp;Фабио Челестини.Куда перейдут Сергеев и Заболотный, ЦСКА возглавил швейцарец, Тикнизян уехал в Сербию. Таблица трансферов РПЛ

Источник: Globo
