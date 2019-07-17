Источник: "Сампдория" договорилась с "Зенитом" об аренде Ригони

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони продолжит карьеру в "Сампдории", утверждает "Фонтанка". Клубы уже пришли к соглашению, в ближайшее время трансфер будет оформлен официально.

Ранее сообщалось, что стороны рассматривают вариант аренды на год в размере 1 миллиона евро с пунктом о выкупе в размере 9-11 миллионов.

Ригони защищает цвета "Зенита" с 2017 года, первую половину сезона-2018/19 он отыграл в аренде в "Аталанте". Зимой он вернулся в "Зенит", где провел 11 игр, забил 3 гола и отдал 4 передачи в премьер-лиге. Также он принял участие в игре за Суперкубок России-2019 против "Локомотива" (2:3) и вышел на замену в концовке игры 1-го тура РПЛ против "Тамбова" (2:1).