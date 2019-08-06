Источник: "Рубин" сделал предложение "Спартаку" по Мельгарехо и готов вернуть Натхо

Стали известны основные трансферные цели "Рубина". До закрытия трансферного окна казанский клуб находится в переговорах по двум легионерам, сообщает "Бизнес Online".

"Рубин" сделал предложение "Спартаку" об аренде полузащитника Лоренсо Мельгарехо до конца сезона. 28-летний парагваец не входит в планы главного тренера команды Олега Кононова и еще с мая клуб активно пытается его продать. "Спартак" оценивает трансферную стоимость Мельгарехо в 1-1,5 миллиона евро, однако в "Рубине" считают эту сумму завышенной. Также казанцы не готовы платить игроку 1,2 миллиона евро в год, которые тот получает в московском клубе.

Еще одним новичком "Рубина" может стать полузащитник Бибрас Натхо. 31-летний хавбек ведет переговоры с казанцами о переходе: клуб готов подписать игрока, сам футболист тоже заинтересован в возвращении в Казань. Правда, "Рубин" не готов платить игроку 1 миллион евро – такой оклад у израильтянина был в "Олимпиакосе" (800 тысяч оклад и 200 тысяч в виде бонусов). Казанцы готов предложить Натхо годичный контракт с зарплатой 300 тысяч евро и ждут решения игрока.