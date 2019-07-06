Источник: "Рубин" сделал предложение по трансферу защитника "Гетеборга" Старфельта, ранее им интересовался "Ростов"

Защитник "Гетеборга" Карл Старфельт может продолжить карьеру в "Рубине". По информации Expressen, казанский клуб предложил за 24-летнего игрока порядка 950 тысяч евро. Ранее интерес к центральному защитнику проявлял "Ростов", но стороны не договорились по цене трансфера.

– Я не комментирую никаких предложений. Старфельт был одним из лучших игроков чемпионата весной, и, конечно, есть клубы, которые заинтересованы в нем, – прокомментировал возможный переход в "Рубин" агент игрока Блаш Хоссейни.

В текущем сезоне он провел 12 матчей, в которых забил гол и отметился одной желтой карточкой. "Гетеборг" занимает пятое место в турнирной таблице.